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Ученые выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху

Ученые из Университета Мэриленда (США) выяснили, что мутировавший коронавирус лучше переносится по воздуху. Исследование опубликовано в Clinical Infectious Diseases, сообщили РИА Новости.

Авторы работы изучили 49 случаев заражения разными штаммами SARS-CoV-2. У всех пациентов болезнь протекала бессимптомно или со слабовыраженными признаками.

Ученые провели эксперимент, по результатам которого оказалось, что люди, инфицированные альфа-штаммом, выдыхали до ста раз больше вирусных частиц, чем те, у кого был «оригинальный» (уханьский) вариант.

Благодаря мониторингу воздуха специалисты также подтвердили, что медицинские маски снижают риск передачи вируса на 50%. Поэтому, чтобы избежать заражения, нужно не только вакцинироваться, но и продолжать использовать средства индивидуальной защиты, а также проветривать помещения.

Впервые обнаруженный в Индии дельта-штамм стал в последние месяцы стал доминантным в большинстве стран, в том числе в России. Среди его основных особенностей — более короткий инкубационный период, чем у предыдущих разновидностей возбудителя болезни, и повышенная нагрузка на организм человека.

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