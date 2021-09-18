Россиянам напомнили о дополнительных выплатах ко Дню пожилого человека
Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября, сообщили РИА Новости.
Решение о дополнительных выплатах принимают региональные власти, из-за этого размер выплат в разных субъектах отличается. Помимо этого, есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.
Бодрова отметила, что даже выплаты в размере 500-700 рублей будут полезны для наименее защищенной группы россиян.
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