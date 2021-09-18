Россиянам напомнили о дополнительных выплатах ко Дню пожилого человека

21:39, 18 сентября 2021, ПАИ

Старший аналитик «Альпари» Анна Бодрова напомнила о региональных выплатах ко Дню пожилого человека — 1 октября, сообщили РИА Новости.

Решение о дополнительных выплатах принимают региональные власти, из-за этого размер выплат в разных субъектах отличается. Помимо этого, есть разные условия для получения поддержки: в одних регионах это достижение определенного возраста, в других — наличие инвалидности, в третьих — необходимость длительного проживания в субъекте и работы на местных предприятиях.

Бодрова отметила, что даже выплаты в размере 500-700 рублей будут полезны для наименее защищенной группы россиян.