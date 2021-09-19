Температуру до +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области

09:06, 19 сентября 2021, ПАИ

Осадки и температура +8…+13 градусов ожидаются сегодня, 19 сентября, в регионе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В области прогнозируют облачную с прояснениями погода, умеренный ветер восточных направлений.

В Пскове, скорее всего, обойдётся без существенных осадков. Воздух прогреется днём до +10…+12 градусов.