На острове Колпино прошло выездное голосование
18 сентября члены участковой избирательной комиссии № 172 Надежда Брусова и Анфиса Остроумова выезжали на остров Колпино Круппской волости.
Путь был отнюдь не прост. До причала в деревне Кулье женщины доехали на автомобиле, а затем пересели на катер, который и доставил членов избиркома на остров Колпино.
Иногда приходилось преодолевать водные преграды, сходя на берег. В этом случае ко двору пришлись резиновые сапоги.
«Территория нашего избирательного участка охватывает и острова Псковского озера. И добираться приходится в непростых погодных условиях. Например, 17 сентября вода захлёстывала через борта катера. Это часть нашей работы. Мы должны обеспечить право жителей островов принять участие в выборах», — рассказала председатель участковой избиратеральной комиссии № 172 Татьяна Дереза.
18 сентября проголосовало более тридцати жителей деревень Шартово, Медли и Колпино.
Как относитесь к служебным романам?
Температуру до +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области
Заключительный день голосования стартовал на избирательных участках Псковской области