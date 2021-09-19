На острове Колпино прошло выездное голосование

11:12, 19 сентября 2021, ПАИ

18 сентября члены участковой избирательной комиссии № 172 Надежда Брусова и Анфиса Остроумова выезжали на остров Колпино Круппской волости.

Путь был отнюдь не прост. До причала в деревне Кулье женщины доехали на автомобиле, а затем пересели на катер, который и доставил членов избиркома на остров Колпино.

Иногда приходилось преодолевать водные преграды, сходя на берег. В этом случае ко двору пришлись резиновые сапоги.

«Территория нашего избирательного участка охватывает и острова Псковского озера. И добираться приходится в непростых погодных условиях. Например, 17 сентября вода захлёстывала через борта катера. Это часть нашей работы. Мы должны обеспечить право жителей островов принять участие в выборах», — рассказала председатель участковой избиратеральной комиссии № 172 Татьяна Дереза.

18 сентября проголосовало более тридцати жителей деревень Шартово, Медли и Колпино.