Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На острове Колпино прошло выездное голосование

Фото: ПАИ.

18 сентября члены участковой избирательной комиссии № 172 Надежда Брусова и Анфиса Остроумова выезжали на остров Колпино Круппской волости.

Путь был отнюдь не прост. До причала в деревне Кулье женщины доехали на автомобиле, а затем пересели на катер, который и доставил членов избиркома на остров Колпино.

Фото: ПАИ.

Иногда приходилось преодолевать водные преграды, сходя на берег. В этом случае ко двору пришлись резиновые сапоги.

«Территория нашего избирательного участка охватывает и острова Псковского озера. И добираться приходится в непростых погодных условиях. Например, 17 сентября вода захлёстывала через борта катера. Это часть нашей работы. Мы должны обеспечить право жителей островов принять участие в выборах», — рассказала председатель участковой избиратеральной комиссии № 172 Татьяна Дереза.

18 сентября проголосовало более тридцати жителей деревень Шартово, Медли и Колпино.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

19 сентября 2021

На Камчатке и Чукотке приступили к подсчёту голосов
19 сентября 2021

Ещё 224 человека завершили вакцинацию от коронавируса в Псковской области
19 сентября 2021

На острове Колпино прошло выездное голосование
19 сентября 2021

Более 80 жителей Псковской области победили коронавирус за последние сутки
19 сентября 2021

Ещё 123 жителя Псковской области заразились COVID-19
19 сентября 2021

Температуру до +13 градусов и небольшой дождь прогнозируют сегодня в Псковской области
19 сентября 2021

Заключительный день голосования стартовал на избирательных участках Псковской области
18 сентября 2021

Россиянам прогнозируют морозную зиму

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...