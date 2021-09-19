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На Камчатке и Чукотке приступили к подсчёту голосов

Фото с сайта избиркома Камчатского края.

В Камчатском крае и Чукотском автономном округе завершился основной день голосования на выборах депутатов Государственной Думы. Избирательные комиссии подвели предварительные итоги подсчета голосов.

Явка на выборах в Камчатском крае к 18:00 местного времени (09:00 мск) превысила 38% (на выборах в 2016 году явка составила 39,5%). Свою работу на полуострове завершили 187 участков. В Чукотском автономном округе явка превысила 54% на 15:00 местного времени (на выборах в 2016 году явка составила 64,5%). На территории округа работали 55 избирательных участков.

По данным ЦИК, явка на выборах в Госдуму по России составляет 35,69%.

«Избирательная комиссия Камчатского края предприняла все меры для того, чтобы избирательный процесс прошел прозрачно, открыто и, конечно, был легитимным», — сказала председатель краевого избиркома Инга Иринина.

Также Иринина добавила, что участковые избирательные комиссии приступили к подсчету голосов. Процесс будет идти непрерывно до установления результатов. «Это очень ответственная работа, к сегодняшним бланкам добавились еще сейф-пакеты за предыдущие дни, а также бюллетени избирателей, проголосовавших в ходе досрочного голосования. Предварительные итоги выборов в Госдуму ЦИК планирует огласить в полдень по московскому времени 20 сентября», — отметила председатель краевого избиркома.

Ранее директор департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицына отметила, что основными тенденции текущих выборов на Дальнем Востоке стали легитимность, безопасность и высокая конкуренция: «Все очень спокойно, организованно. Есть широкая система наблюдения. При этом конкуренция на выборах достаточно сильная, поскольку зарегистрировано достаточно много кандидатов». 

Напомним, по решению Центральной избирательной комиссии для обеспечения безопасности процедуры голосования и сохранения здоровья граждан выборы проходят в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября.

Выборы депутатов Государственной Думы на Дальнем Востоке проходили с соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Избирательные участки были обеспечены антисептиками и термометрами. Средства индивидуальной защиты выдавали как членам УИК, так и голосующим. На полу была нанесена специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Столы, за которыми располагались члены УИК, находились на расстоянии 1,5-2 м друг от друга. Потоки голосующих разделили: вход на участки находился с одной стороны здания, выход — с другой.

Для отдельных групп граждан было организовано голосование на дому. 

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