От +5 до +10 градусов обещают в Псковской области 20 октября

14:31, 19 сентября 2021, ПАИ

Дневную температуру от +5 до +10 градусов обещают в Псковской области завтра, 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

В Пскове завтра прогнозируют ночную температуру от +3 до +5 градусов, днём — +8...+10 градусов.

В области ночью стобик термометра опустится до +1...+6 градусов, днём потеплеет до +5...+10 градусов.

В целом регион ожидает облачная с прояснениями погода, умеренный ветер восточных направлений. Возможны небольшие дожди, на юге области — умеренные осадки.