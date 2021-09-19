От +5 до +10 градусов обещают в Псковской области 20 октября
Дневную температуру от +5 до +10 градусов обещают в Псковской области завтра, 20 октября. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском ЦГМС – филиале ФГБУ «Северо-Западное УГМС».
В Пскове завтра прогнозируют ночную температуру от +3 до +5 градусов, днём — +8...+10 градусов.
В области ночью стобик термометра опустится до +1...+6 градусов, днём потеплеет до +5...+10 градусов.
В целом регион ожидает облачная с прояснениями погода, умеренный ветер восточных направлений. Возможны небольшие дожди, на юге области — умеренные осадки.
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