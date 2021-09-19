На Дальнем Востоке выборы в Госдуму прошли без существенных нарушений

15:05, 19 сентября 2021, ПАИ

В регионах Дальневосточного федерального округа голосование подошло к концу. Последние избирательные участки закрылись сегодня, 19 сентября, в 15:00 по московскому и в 20:00 по местному времени. Сейчас ведётся подсчёт голосов.

Жители Дальнего Востока избирали депутатов Государственной Думы, представителей региональных парламентов. В Хабаровском крае также состоялись выборы губернатора.

Более 20 тысяч наблюдателей следили за соблюдением закона во время голосования на Дальнем Востоке, находились на выборах и международные эксперты. В каждом регионе были открыты центры общественного наблюдения, откуда можно было увидеть происходящее на участках в режиме реального времени. Серьёзных нарушений зафиксировано не было.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», — прокомментировал выборы Денис Кузьменко, председатель избирательной комиссии Хабаровского края.

Предварительные результаты выборов станут известны после закрытия участков в Калининградской области. Голосование в большинстве регионов России продолжается. По данным ЦИК, явка по России на текущий момент составила более 35 %.