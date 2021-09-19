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Общество

Семейной традицией считает голосование на выборах председатель псковского Молодёжного парламента

Фото со страницы Псковского областного Собрания депутатов в Instagram.

Председатель Молодёжного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Юлия Лысова реализовала своё избирательное право на выборах в Госдуму и региональный парламент. Она рассказала о своём отношении к выборам. Об этом сообщается на странице Псковского областного Собрания депутатов в Instagram.

Юлия Лысова проголосовала сегодня, 19 сентября, на участке в Псковском педагогическом комплексе. 

«С самого детства я ходила с родителями на избирательные участки, тогда это было моё пассивное участие в голосовании. Это была семейная традиция, и вот спустя много лет я продолжаю принимать участие в выборах. Многие считают, что голосовать — это просто отдать голос за того или иного кандидата. Но, выбирая ту или иную партию, того или иного кандидата, ты разделяешь ценности этого человека, голосуешь за определённую программу, за изменения, которые будут происходить в ближайшие годы», — рассказала председатель Молодёжного парламента.

Юлия Лысова считает, что пример молодёжи нужно подавать в семье, посещая избирательные участки вместе с детьми.

«Но самое главное — объяснять, говорить о том, что это ответственность, это право, которое даёт возможность влиять на развитие страны, на развитие малой родины и на изменения, которые стопроцентно будут происходить только в лучшую сторону», — подчеркнула Юлия Лысова.

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