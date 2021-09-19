Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти

15:48, 19 сентября 2021, ПАИ

Сегодня, 19 сентября, в заключительный день трёхдневной голосования, свой выбор сделал председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе организации.

«Выборы — один из наиважнейших политических процессов, от которого напрямую зависит дальнейшее развитие страны, зависит будущее нас и наших детей», — заявили в пресс-службе Псковского областного совета профессиональных союзов.

Руководитель псковского профобъединения рассказал, что отдал свой голос на избирательном участке в родной школе – псковском таможенно-правовом лицее № 22.

«Выбор сделал в пользу стабильности и развития. Все на выборы!» — призвал Игорь Иванов и добавил, что у тех, кто голосует, есть моральное право спрашивать с выборных органов власти за те инициативы, обещания, которые давались в период предвыборной агитации.

Напомним, 17 июня президент России Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на единый день голосования — 19 сентября 2021 года. При этом проголосовать можно в течение трёх дней — 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (ещё в трёх регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.