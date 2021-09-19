На выборах в Госдуму в Псковской области уже проголосовали 37,85% избирателей

15:51, 19 сентября 2021, ПАИ

По данным на 15:00 в Псковской области проголосовали на выборах депутатов Госдумы - 196584, или 37,85%, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.

Как передает корреспондент Псковского агентства информации, также озвучена явка на 15:00 на голосовании за кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания: 190417 избирателей, или 36,87%

На выборах главы Куньинского района проголосовал 3488 избирателей, или 51,81%. На выборах главы Новосокольнического района - 4312 избирателей, или 39,94%.