На выборах в Госдуму в Псковской области уже проголосовали 37,85% избирателей
По данным на 15:00 в Псковской области проголосовали на выборах депутатов Госдумы - 196584, или 37,85%, сообщил секретарь избирательной комиссии Псковской области Сергей Ковальчук.
Как передает корреспондент Псковского агентства информации, также озвучена явка на 15:00 на голосовании за кандидатов в депутаты Псковского областного Собрания: 190417 избирателей, или 36,87%
На выборах главы Куньинского района проголосовал 3488 избирателей, или 51,81%. На выборах главы Новосокольнического района - 4312 избирателей, или 39,94%.
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