Огребли. В Пскове проходят соревнования на байдарках и каноэ
19 сентября на территории Спортивной школы олимпийского резерва «Ника» был дан старт соревнованиям на Кубок Псковской области (марафон) и региональным юношеским соревнования на длинные дистанции по гребле на байдарках и каноэ. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий, испытали на себе все сложности спортсменов гребцов, узнали о ритуалах, а также выяснили у организаторов все тонкости соревнований. Подробности – смотрите в нашем сюжете.
Дополнительную информацию о соревнованиях читайте в других наших материалах.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
Как относитесь к служебным романам?
19 сентября 2021
Игорь Иванов: У тех, кто проголосовал на выборах, есть моральное право спрашивать с власти
19 сентября 2021
Семейной традицией считает голосование на выборах председатель псковского Молодёжного парламента