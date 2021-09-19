Огребли. В Пскове проходят соревнования на байдарках и каноэ

16:25, 19 сентября 2021, ПАИ

19 сентября на территории Спортивной школы олимпийского резерва «Ника» был дан старт соревнованиям на Кубок Псковской области (марафон) и региональным юношеским соревнования на длинные дистанции по гребле на байдарках и каноэ. Корреспонденты Псковского агентства информации побывали на месте событий, испытали на себе все сложности спортсменов гребцов, узнали о ритуалах, а также выяснили у организаторов все тонкости соревнований. Подробности – смотрите в нашем сюжете.

Дополнительную информацию о соревнованиях читайте в других наших материалах.