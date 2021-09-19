Международные эксперты встретились с уполномоченным по правам человека в Псковской области

18:48, 19 сентября 2021, ПАИ

Международные эксперты — Фернандо Морагон из Испании, Стэфен Бруно Шаллер из Германии и Грегори Саймонс из Новой Зеландии – побеседовали с Дмитрием Шаховым, уполномоченным по правам человека в Псковской области. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Дмитрий Шахов поприветствовал экспертов и отметил, что сегодня завершается важное для региона и страны событие.

Фернандо Морагон поинтересовался у омбудсмена, поступали ли жалобы на процедуру голосования.

«Поступали, скорее, консультации, как проголосовать тем, кто не живёт в Псковской области, жалоб не поступало. Было одно заявление, когда наблюдатели просили разъяснить им права», — ответил уполномоченный по правам человека.

Дмитрий Шахов почеркнул, что прекрасно понимает значимость права наблюдателей вести фото- и видеосъёмку. И председатели комиссий достаточно лояльно относятся к тому, что наблюдатели фиксируют происходящее. Им давали возможность фотографировать процесс голосования, извлечение бюллетеней из урны и закрытие участка под охрану полиции.

Кроме того, по мнению омбудсмена, большим подспорьем в соблюдении принципа прозрачности процедуры стало круглосуточное наблюдение за избирательными пунктами. У российских омбудсменов есть портал, где можно контролировать, как идёт голосование и нет ли посторонних лиц на участках.

Грегори Саймонс узнал у Дмитрия Шахова, как много жалоб поступает в среднем и сколько из них в дальнейшем расследуется, если нужно.

Региональный омбудсмен ответил, что подобные жалобы в последнее время не приходили.

«Единственное, граждане жалуются на незаконное расклеивание и распространение агитационных материалов», — уточнил Шахов.

Стэфен Шаллер отметил, что впечатлён работой избирательных комиссий и администрации, организацией выборов в целом.

«Конечно, это сложно, люди выполняют работу на общественных началах. Многие партии столкнулись с тем, что наблюдателей не хватает. Отдельные участковые комиссии возглавляли представители оппозиционных политических партий», — подчеркнул Дмитрий Шахов.