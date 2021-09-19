Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Экипаж с актрисой Юлией Пересильд начал тренировки на Байконуре в космическом корабле «Союз МС-19»

Основной и дублирующий экипажи, участвующие в съёмках фильма «Вызов», начали тренировки на Байконуре в космическом корабле «Союз МС-19», на котором им предстоит лететь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Сегодня состоялась первая тренировка основного и дублирующего экипажей к предстоящему полёту по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Оба экипажа примерили полётные скафандры «Сокол КВ-2», протестировали их на герметичность и заняли места в корабле «Союз МС-19».

В госкорпорации отметили, что следующие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

Съёмки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полёта Международной космической станции. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полёта на МКС — не менее 12 суток.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

19 сентября 2021

Федерация Независимых Профсоюзов России отмечает сегодня 31 год со дня основания

19 сентября 2021

Профессор Петр Чумаков рассказал, кто не может заразиться коронавирусом
19 сентября 2021

Профсоюзы поздравили работников лесоперерабатывающей промышленности с профессиональным праздником

19 сентября 2021

Елена Чибисова оценила организацию выборов в Пскове выше, чем в Санкт-Петербурге
19 сентября 2021

На Канарских островах началось извержение вулкана

19 сентября 2021

Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму

19 сентября 2021

Дмитрий Шахов пояснил иностранным экспертам, почему хакерские атаки на КОИБы невозможны

19 сентября 2021

Международные эксперты встретились с уполномоченным по правам человека в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...