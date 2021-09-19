Экипаж с актрисой Юлией Пересильд начал тренировки на Байконуре в космическом корабле «Союз МС-19»

18:08, 19 сентября 2021, ПАИ

Основной и дублирующий экипажи, участвующие в съёмках фильма «Вызов», начали тренировки на Байконуре в космическом корабле «Союз МС-19», на котором им предстоит лететь. Об этом в воскресенье сообщили в пресс-службе Роскосмоса.

Сегодня состоялась первая тренировка основного и дублирующего экипажей к предстоящему полёту по программе 66-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию.

Оба экипажа примерили полётные скафандры «Сокол КВ-2», протестировали их на герметичность и заняли места в корабле «Союз МС-19».

В госкорпорации отметили, что следующие занятия участников экспедиции на Байконуре включают тренировки по ручному причаливанию пилотируемого корабля «Союз МС» к российскому сегменту МКС, контроль укладок с научным оборудованием для проведения космических экспериментов, отработку баллистических операций и другие подготовительные процедуры.

Съёмки первого художественного фильма в космосе запланированы на октябрь 2021 года. Космическая драма с рабочим названием «Вызов» является совместным проектом Роскосмоса, Первого канала и студии Yellow, Black and White.

Старт транспортного пилотируемого корабля «Союз МС-19» с космодрома Байконур запланирован на 5 октября в соответствии с программой полёта Международной космической станции. В основной экипаж входят космонавт Антон Шкаплеров, актриса Юлия Пересильд и Клим Шипенко, в дублирующий — космонавт Олег Артемьев, актриса Алёна Мордовина и оператор Алексей Дудин. Планируемая продолжительность работы экипажа МКС-66 — 174 суток. Ориентировочная продолжительность работы участников космического полёта на МКС — не менее 12 суток.