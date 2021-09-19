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Дмитрий Шахов пояснил иностранным экспертам, почему хакерские атаки на КОИБы невозможны

Фото: ПАИ.

Дмитрий Шахов рассказал иностранным экспертам Фернандо Морагону из Испании, Стэфану Бруно Шаллеру из Германии и Грегори Саймонсу из Новой Зеландии, почему невозможны хакерские атаки на КОИБы. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

В ходе беседы Фернандо Морагон, высказав уверенность в том, что Россия развивает избирательную систему быстрыми темпами, спросил, не было ли хакерских атак и проблем с КОИБами в ходе использования цифровых систем. 

Дмитрий Шахов пояснил присутствующим, что КОИБы не подключены к Интернету, поэтому получить доступ к ним очень сложно. Все результаты руководство избирательных комиссий доставляет в центральную региональную избирательную комиссию на флешке, поэтому никакая информация в Сеть не передаётся.

«КОИБ принимает только один бюллетень, и засунуть пачку в них невозможно. Я лично принимал участие в экспериментах с КОИБами. Скорость обработки бюллетеней к тому же выше, чем считать вручную. Предполагаю, что сегодня районные комиссии будут считать в течение часа, а в Пскове подсчитают всё в течение 30 минут», — подытожил Дмитрий Шахов.

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