Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму

19:11, 19 сентября 2021, ПАИ

Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму, сообщили «Известия». Победители розыгрыша «Миллион призов», проведенного в последний день голосования, получили однокомнатное жилье в столице.

Розыгрыш проходил среди участников онлайн-голосования в Москве, которые отдали свой голос в период с 20:00 17 сентября до 20:00 мск 18 сентября. Все они получили СМС с кодом, который необходимо активировать на сайте.

Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Разыгрываются денежные сертификаты, 100 машин и 21 квартира.