Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму
Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму, сообщили «Известия». Победители розыгрыша «Миллион призов», проведенного в последний день голосования, получили однокомнатное жилье в столице.
Розыгрыш проходил среди участников онлайн-голосования в Москве, которые отдали свой голос в период с 20:00 17 сентября до 20:00 мск 18 сентября. Все они получили СМС с кодом, который необходимо активировать на сайте.
Победители были определены с помощью генератора случайных чисел. Разыгрываются денежные сертификаты, 100 машин и 21 квартира.
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Еще пять квартир разыграли среди жителей Москвы, проголосовавших онлайн на выборах в Госдуму
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