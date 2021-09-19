На Канарских островах началось извержение вулкана

19:50, 19 сентября 2021, ПАИ

Извержение вулкана началось на испанском острове Пальма (автономное сообщество Канарские острова) после продолжительной серии землетрясений небольшой магнитуды. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на Twitter региональных экстренных служб.

По данным агентства EFE, из кратера вулкана происходит активный выброс вулканических материалов. Местные власти организовали эвакуацию маломобильных групп населения острова.

Ранее Вулканологический институт Канарских островов предупредил о приближающемся стихийном бедствии. В последнее время на острове Пальма заметно усилилась сейсмическая активность, были зафиксированы сотни землетрясений.