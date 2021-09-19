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Политика

Только 10 из 60 жалоб в Псковский облизбирком оказались обоснованными

Избирательная комиссия Псковской области справилась с нагрузкой, заявил председатель псковского облизбиркома Игорь Сопов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, об этом свидетельствует минимально зафиксированный уровень жалоб. Из 60 жалоб только 10 оказались обоснованными. Вбросов бюллетеней не зафиксировано.

Выборы прошли честно и легитимно, подчеркнул Игорь Сопов. Этому способствовало 1462 наблюдателя, три международных эксперта, один международный наблюдатель, напомнил он.

Видеонаблюдение дало возможность контролировать участки не только днем, но и ночью.

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