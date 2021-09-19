Профессор Петр Чумаков рассказал, кто не может заразиться коронавирусом

20:30, 19 сентября 2021, ПАИ

Люди с простудой не могут заразиться коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил член-корреспондент Российской академии наук (РАН), профессор Петр Чумаков в комментарии URA.RU.

Он отметил, что человек не заразится коронавирусом во время заболевания простудой или ОРВИ. Однако после выздоровления это вполне может произойти, так как иммунитет будет ослаблен первым заболеванием.

Чумаков добавил, что человек, который уже заболел, не может заразиться еще одним вирусом, так как в его организме вырабатывается противовирусный белок – интерферон.

В свою очередь, заведующий лабораторией биотехнологии и вирусологии Новосибирского государственного университета, член-корреспондент РАН Сергей Нетесов подчеркнул, что респираторные и желудочно-кишечные микст-инфекции довольно распространены, однако обычно один вирус оказывается сильнее другого.

При этом какая именно инфекция будет сильнее, зависит от последовательности их попадания в организм человека. Данный вопрос не был детально изучен.