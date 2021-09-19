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Федерация Независимых Профсоюзов России отмечает сегодня 31 год со дня основания

Сегодня Федерация Независимых Профсоюзов России отмечает 31 год со дня образования.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковского облсовпрофа, решение о создании Федерации Независимых Профсоюзов России было принято 19 сентября 1990 года. Учредительный съезд профессиональных союзов России принял постановление «О формировании Федерации Независимых Профсоюзов РСФСР и программе ее действий».

В пресс-службе профобъединения отметили, что «радикальный переход страны на рельсы рыночной экономики вызвал кардинальные изменения всех сторон жизни страны и общества, в том числе в трудовых отношениях и социальной сфере, а новые реалии повлекли коренные перемены в деятельности профсоюзов России».

С 1989-1992 годов шел активный процесс образования российских профсоюзов как самостоятельных структур и выхода их из-под партийной опеки. В сентябре 1989 года IV пленум ВЦСПС принял решение о создании Российского совета профсоюзов. С этой целью был образован оргкомитет для проведения Всероссийского съезда профсоюзов.

«Сегодня очень важный с исторической точки зрения день для Российского государства и всех граждан Российской Федерации, - заявил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов. - Само основание Федерации Независимых Профсоюзов России стало знаковой стартовой точкой в отстаивании прав трудящихся в нашей стране. Вот уже на протяжении 31 года ФНПР во всех регионах успешно защищает права и трудно сказать, с чем бы мы могли столкнуться, если бы в нашей стране не было такой мощной, обладающей наивысшей компетенцией, правозащитной организации».

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