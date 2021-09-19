Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобурге создала медведя по образу Ангелы Меркель

21:22, 19 сентября 2021, ПАИ

Фабрика плюшевых медведей в немецком городе Кобурге создала коллекционного медведя стоимостью 189 евро по случаю ухода Ангелы Меркель с поста канцлера Германии, передаёт агентство dpa.

Известные личности становятся прототипами плюшевых медведей фабрики. Здесь созданы мишки экс-президентов США Барака Обамы, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, а также одного из канцлеров ФРГ Гельмута Шмидта и королевы Великобритании Елизаветы Второй.

Директор фабрики Мартин Германн отмечает, что всё, что имеет статус и имя в мире, представлено в их шоуруме.

По его словам, производители создают не игрушки для детей, а предметы искусства.

Мишка Меркель одет в красный пиджак и чёрные брюки, у него сложены пальцы ромбом на уровне пояса. Также на нём бусы в цветах флага Германии. Производитель изготовит всего 500 таких игрушек, одного из них подарят лично Меркель. Она получит игрушку под номером 16 – столько лет провела Меркель на посту канцлера.