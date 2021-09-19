Врач рассказал, в какое время лучше пить кофе
Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала, в какое время лучше пить кофе, сообщило РИА Новости.
Врач отметила, что напиток лучше всего употреблять с едой или после еды, чтобы не навредитт желудку. Утром вполне можно выпить чашечку кофе, если соблюдать это правило.
Диетолог подчеркнула, что кофе натощак способствует выработке желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу.
Днём кофе можно употребить в качестве перекуса, но не вместо обеда, так как он не содержит необходимых для человека питательных веществ.
Кроме того, специалист добавила, что кофе может оказывать стимулирующее действие и заметно бодрить, поэтому не рекомендуется употреблять его за три-четыре часа до сна.
Как относитесь к служебным романам?
Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление