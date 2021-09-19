Врач рассказал, в какое время лучше пить кофе

21:40, 19 сентября 2021, ПАИ

Врач-диетолог, нутрициолог Ирина Лизун рассказала, в какое время лучше пить кофе, сообщило РИА Новости.

Врач отметила, что напиток лучше всего употреблять с едой или после еды, чтобы не навредитт желудку. Утром вполне можно выпить чашечку кофе, если соблюдать это правило.

Диетолог подчеркнула, что кофе натощак способствует выработке желудочного сока, чтобы переваривать пищу, а пищи нет. У людей с проблемами желудочно-кишечного тракта и которые склонны к повышенной кислотности желудка, особенно с гастритом, это может вызывать боль, дискомфорт, изжогу.

Днём кофе можно употребить в качестве перекуса, но не вместо обеда, так как он не содержит необходимых для человека питательных веществ.

Кроме того, специалист добавила, что кофе может оказывать стимулирующее действие и заметно бодрить, поэтому не рекомендуется употреблять его за три-четыре часа до сна.