Александр Котов — об электронном голосовании: За этим будущее, и оно для всех регионов наступит очень скоро
Спикер Псковского областного Собрания 6-го созыва Александр Котов выразил мнение о том, что за электронным голосованием стоит будущее, которое вскоре наступит во всех регионах.
Он добавил, что сейчас стремительно развиваются технологии, поэтому необходимо учитывать эти тенденции.
Спикер также отметил, что в адрес организации электронного голосования звучит много критики, существует недоверие.
«И со временем мы все будем голосовать электронно. Это то, к чему нужно быть готовыми», — заключил Александр Котов.
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