Александр Котов — об электронном голосовании: За этим будущее, и оно для всех регионов наступит очень скоро

22:17, 19 сентября 2021, ПАИ

Спикер Псковского областного Собрания 6-го созыва Александр Котов выразил мнение о том, что за электронным голосованием стоит будущее, которое вскоре наступит во всех регионах.

Он добавил, что сейчас стремительно развиваются технологии, поэтому необходимо учитывать эти тенденции.

Спикер также отметил, что в адрес организации электронного голосования звучит много критики, существует недоверие.

«И со временем мы все будем голосовать электронно. Это то, к чему нужно быть готовыми», — заключил Александр Котов.