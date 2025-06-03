«Было жарко, интересно и очень актуально»: псковский депутат – о парламентском часе на тему образования

19:34, 03 июня 2025, ПАИ

Парламентский час на тему образования, который прошёл в рамках 45-й сессии, прокомментировала депутат Псковского областного Собрания, директор великолукской гимназии имени Софьи Ковалевской Татьяна Фомченкова.

«Было жарко, интересно и очень актуально, потому что затронули те самые вопросы, которые беспокоят прежде всего родителей и, конечно же, учителей», – подчеркнула Татьяна Фомченкова.

На одном парламентском часе эти вопросы не будут решены, уверена она. «Но мы привлекли внимание, искали пути решения. В принципе, каждый день в школе у доски мы тоже ищем эти решения. Мы говорим о том, что молодые кадры обязательно будут приходить в школу, потому что целевые направления, в том числе и при поддержке губернаторских доплат к стипендиям, начинают развиваться. Целевые направления идут сегодня через цифровую платформу «Работа.ру». И каждый ребёнок, каждый студент должен знать, что он может заявиться и приехать работать в свой родной город и родную школу. А мы можем прогнозировать свои будущие кадры», – отметила депутат.

Напомним, что в ходе парламентского часа депутаты обсудили проблемы школьной нагрузки, репетиторства и дисбаланса зарплат учителей.