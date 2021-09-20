Дачную амнистию могут продлить до 2031 года

07:00, 20 сентября 2021, ПАИ

В октябре Госдума нового созыва может рассмотреть законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», предполагающий продление дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Об этом сообщает газета «Известия».

Также планируется ввести специальный механизм выделения гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, на которых расположены жилые дома.

Эти сведения изданию подтвердили в комитетах Госдумы VII созыва по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям, а также по госстроительству и законодательству.

«Конечно, такая амнистия нужна. Я бы сделал этот механизм постоянным, потому что время идет, людям он нравится и для них это важно. 15 лет норма уже действует без каких-либо нареканий», — заявил глава комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов подчеркнул, что это социально важный законопроект для людей, которые еще не успели пройти процедуру регистрации прав на садовую недвижимость и земельные участки.