Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Луков день наступил по народному календарю

20 сентября православные отмечают праздник преподобного Луки Глубокореченского, который жил в X веке в Каппадокии. Об этом сообщает calend.ru.

Лука был монахом, а затем - игуменом Спасовой обители, которая называлась «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

На Руси в этот день отмечали Луков праздник. Люди завершали уборку репчатого лука, на базарах начинали его продавать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку для дальнейшего хранения.

Лук подавали на стол — например, фаршировали его куриным мясом. Для этого крупные луковицы обваривали кипятком, вынимали из них середину, набивали фаршем, варили в бульоне или запекали в печи. В народе верили, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня, то весь лук на грядках высохнет.

Лук использовали в лечебных и профилактических целях при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, чтобы они стали сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали «ожерелье» на шею коровам и лошадям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

Александр Козловский — о выборах: Забег был длинный
20 сентября 2021

Елена Даньшова: Мы зашли в каждый дом, кампания была более напряжённой
19 сентября 2021

Сильные дожди пройдут на юге Псковской области ночью 20 сентября
19 сентября 2021

Председатель «Партии пенсионеров» Михаил Иванов: Рассчитываю первое место занять

19 сентября 2021

Руководитель регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов рассказал, как пандемия повлияла на голосование
19 сентября 2021

Кандидат от партии «Новые люди» Андрей Маковский: Мы видим, что есть запрос в обществе на обновление
19 сентября 2021

Юрий Сорокин: Все выборные кампании простыми не бывают
19 сентября 2021

Борис Елкин отметил, что напряжённая борьба на выборах добавляет изюминку

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...