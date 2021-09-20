Луков день наступил по народному календарю

07:37, 20 сентября 2021, ПАИ

20 сентября православные отмечают праздник преподобного Луки Глубокореченского, который жил в X веке в Каппадокии. Об этом сообщает calend.ru.

Лука был монахом, а затем - игуменом Спасовой обители, которая называлась «Глубокие реки». Святой прославился праведной жизнью и благочестием.

На Руси в этот день отмечали Луков праздник. Люди завершали уборку репчатого лука, на базарах начинали его продавать. Девушки на Луку заплетали из лука косы и подвешивали их к потолку для дальнейшего хранения.

Лук подавали на стол — например, фаршировали его куриным мясом. Для этого крупные луковицы обваривали кипятком, вынимали из них середину, набивали фаршем, варили в бульоне или запекали в печи. В народе верили, что если испечь хоть одну луковицу до этого дня, то весь лук на грядках высохнет.

Лук использовали в лечебных и профилактических целях при простудных заболеваниях, прикладывали его к нарывам и опухолям. Девушки мыли волосы отваром луковой шелухи, чтобы они стали сильными и блестящими. Если начинался падеж скота, луковицы нанизывали на нитку и вешали «ожерелье» на шею коровам и лошадям.

По луку судили и о погоде на приближающуюся зиму. Обилие шелухи на луковицах предвещало сильные морозы.