День рекрутера отмечается в России 20 сентября

08:38, 20 сентября 2021, ПАИ

Неофициальный День рекрутера отмечают в России 20 сентября, пишет calend.ru.

В 1991 году газета «Известия» опубликовала статью о работе американского HR-агентства. Автор этого материала впервые использовал слово «рекрутер», рассказав о методах подбора кадров в одном из крупных кадровых агентств в США.

Спустя 10 лет, 20 сентября 2001 года, несколько кадровых агентств из России, Казахстана, Белоруссии, Кыргызстана и Украины впервые отметили День рекрутера.

В этот день поздравления принимают профессионалы кадровой индустрии. Они делятся с общественностью интересной и полезной информацией о ситуации на рынке труда, проводят семинары, консультации по трудоустройству, круглые столы, лекции и пресс-конференции.

Подготовка рекрутеров пока что не ведется ни в одном из государственных вузов РФ. Профессии «специалист по поиску и подбору персонала» нет в реестрах Минтруда РФ. При этом кадровая индустрия в России работает.