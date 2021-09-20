Россияне стали чаще жаловаться на проблемы с ОСАГО

08:56, 20 сентября 2021, ПАИ

Потребители стали чаще жаловаться в Банк России на страховщиков. В июле и августе 2021 года количество таких обращений увеличилось на 16,8% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го, сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ.

Показатель достиг допандемического уровня, он всего на 0,02% ниже, чем в 2019 году. По данным экспертов, повышение связано с ростом экономической активности жителей РФ и увеличением количества купленных полисов. Самое большое количество жалоб пришлось на сегмент ОСАГО: в июле и августе 2021-го принято 4,8 тыс. таких обращений - на 15,1% больше, чем в аналогичный период 2020-го.

Чаще всего россияне жаловались на неверное применение коэффициента аварийности в обновленной автоматической информационной системе ОСАГО и необоснованное расторжение договоров страховыми компаниями. Также сложности возникали при внесении изменений в страховки из-за необходимости синхронизации информации с Российским союзом автостраховщиков и со сроками ремонта.

Крупнейшие страховщики тоже заявили, что обычно вопросы касались полисов обязательной автогражданки.