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Занятие Школы волонтёров наследия прошло в Мирожском монастыре

Студенты ПсковГУ – воспитанники Школы волонтёров наследия  посетили Псковский музей-заповедник «Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря», где имели возможность познакомиться с уникальными фресками XII века. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

Старший сотрудник музея Татьяна Николаева рассказала участникам Школы волонтёров наследия о процессе составления проекта и проведения реставрационных работ на особо ценном памятнике федерального значения. Студенты также узнали об особенностях реставрации фрагментов фресковой живописи, найденных археологами и сохраненных в музее.

Такая лекция в экскурсионном формате прошла в рамках обучения студентов в «Школе волонтёров наследия» это один из самых масштабных просветительских проектов в сфере добровольчества, реализуемых в рамках национального проекта «Культура».

Слушателями основной программы обучения Школы в Псковской области станут 90 человек, которые на безвозмездной основе смогут получить знания и приобрести навыки, необходимые для участия в волонтерских проектах по сохранению культурного наследия.

Занятия проходят на базе колледжа Псковского государственного университета с 13 сентября по 15 ноября. Основная программа адресована начинающим волонтерам, и освоить ее может любой гражданин Российской Федерации, которому исполнилось 18 лет. 

По итогу обучения участники проекта смогут выполнять некоторые виды работ по обработке поверхности из камня, дерева и металла, познакомятся с историей возникновения в обществе движения волонтеров в сфере культурного наследия. Обучение в Школе проводят опытные реставраторы, архитекторы, эксперты в сфере сохранения наследия и общественные деятели.

Организатором «Школы волонтеров наследия» является Министерство культуры РФ, «РОСКУЛЬТПРОЕКТ». Реализует проект «Школа волонтеров наследия» Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры.

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