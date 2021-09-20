Председатель ВООПИиК находится с визитом в Псковской области

09:48, 20 сентября 2021, ПАИ

Встреча с председателем ВООПИиК Артемом Демидовым проходит в комитете по охране объектов культурного наследия Псковской области 20 сентября, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Также в совещании принимают участие председатель комитета Вадим Нэдик, руководитель АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Денис Василенко, руководитель псковского отделения ВООПИиК Ирина Голубева, представитель Псковской епархии, общественность.

В ходе встречи будут обсуждаться вопросы сохранения объектов культурного наследия в Пскове. В частности, речь пойдет о реконструкции «Таблетки» (Октябрьский проспект, 34) для последующего размещения в здании областного театра кукол.

Накануне Артем Демидов посетил Печоры, где совместно с представителями АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» осмотрел ряд объектов.