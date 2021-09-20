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Происшествия

В Великих Луках на выходных горел магазин

Из-за аварийного режима работы электропроводки 19 сентября в Великих Луках горел магазин. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщается, что в результате возгорания помещение магазина было повреждено огнем на площади 10 квадратных метров. Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электропроводки внутри магазина.

В тот же день в Великих Луках на улице Энгельса в неэксплуатируемом строении сгорела кровля. Предположительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Кроме того, 19 сентября в Великих Луках на улице Индустриальной в одноэтажном жилом доме на три семьи огнем была повреждена кровля. Сгорела веранда, квартиры от огня не пострадали. Предварительная причина - короткое замыкание на веранде третьей квартиры.

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