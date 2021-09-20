Псковских школьников приглашают поиграть в «Конец света»

10:50, 20 сентября 2021, ПАИ

Четвёртый литературный фестиваль «Книжная яблоня», который пройдет в Пскове 22-24 сентября, приглашает школьников встретиться с виртуальной сказочницей и поиграть в построение утопических и антиутопических миров, сообщили Псковскому агентству информации в городской библиотеке.

На фестиваль прибудут представители издательств «Аквилегия-М», «Априори- Пресс», «Мозаика Синтез», «Молодая мама», «Феникс» и детский писатель Юрий Кузнецов, состоятся онлайн-презентации издательств «Детская литература», «Питер», «Гудвин» и виртуальные встречи с читателями писателя Ольги Добросовестной и писателя и иллюстратора детских книг Ольги Фадеевой.

В программе творческие встречи с детскими писателями и поэтами, презентации новых изданий, мастер-классы, лекции, конкурсы, курс повышения квалификации библиотечных специалистов (который проведут специалисты Центра русского языка и культуры им. А. Ф. Лосева (Институт филологии МПГУ)). В рамках фестиваля в Библиотеке – Центре детского чтения состоится онлайн-встреча со сказочницей Василисой Кошкиной. В библиотеках «БиблиоЛюб» и «Родник» им. С. А. Золотцева пройдет творческая встреча с писателем Юрием Кузнецовым «Лабиринты Волшебного мира». В библиотеке «Диалог» состоится игра по построению утопических и антиутопических миров «Конец света», в Библиотеке – Центре общения и информации им. И. Н. Григорьева пройдет литературная акция-игра «Осенний стихопад», в Детской библиотеке «ЛиК» – интерактивная программа «Буквы в азбуку сложились» по книге Анастасии Орловой.

С полной программой фестиваля можно ознакомиться здесь.