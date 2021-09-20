Короткое замыкание стало вероятной причиной пожара в двухэтажном доме в Плюсском районе

10:57, 20 сентября 2021, ПАИ

В Плюсском районе в деревне Заозерье 18 сентября из-за короткого замыкания электропроводки сгорел двухэтажный садовый дом. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

В многоквартирном жилом доме в Палкино на улице Островский 17 сентября в квартире на кухне огнем был поврежден кухонный гарнитур, закопчена стена. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.

В Новоржевском районе в деревне Стехново из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве печи сгорела баня.

Также из-за нарушения правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи в Псковском районе в СНТ «Сады Высоцкие» в садовом доме сгорела кровля.

Кроме того, предположительно, из-за нарушений правил пожарной безопасности в Псковском районе сгорел дачный дом. Возгорание произошло в СНТ «Дружба». В результате пожара сгорела кровля, дом полностью выгорел изнутри. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.

Короткое замыкание электропроводки стало причиной пожара в бане на улице Интернациональной в Невеле. В бане и предбаннике огнем повреждена обшивка стен и потолка.