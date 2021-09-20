В Псковском районе продолжаются поиски потерявшегося в лесу мужчины

11:08, 20 сентября 2021, ПАИ

18 сентября от ОМВД России по Псковскому району поступила заявка на поиски потерявшегося гражданина 1963 года рождения в лесном массиве вблизи деревни Рассамухино Псковского района.

В 13:15 на поиски выезжала группа поисково-спасательного отряда Пскова. 18 сентября в 19:00 поиски были завершены. 19 сентября поиски продолжили спасатели МЧС России. Пропавший до сих пор не найден.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, худощавого телосложения, русые волосы, карие глаза. Мужчина был одет в синюю куртку, синие джинсы и резиновые сапоги. Тех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавшего псковича, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.

Также 17 сентября от отдела полиции по Печорскому району поступила заявка на оказание помощи при проведении поисков гражданки 1965 года рождения вблизи деревни Высокий Мост Печорского района. В 8 утра 18 сентября потерявшаяся вышла самостоятельно.