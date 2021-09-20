Председатель ВООПИиК: Пскову очень повезло с защитниками

11:31, 20 сентября 2021, ПАИ

«Пскову очень повезло с защитниками в лице общественных деятелей, госслужащих и специалистов», - заявил председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Артём Демидов на встрече в региональном комитете по охране объектов культурного наследия. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

По его словам, уровень дискуссий на профессиональные темы в Пскове сопоставим с московским и петербургским. «Очень высокий уровень обсуждения вопросов. В других регионах бывает иначе», - отметил Демидов.

Он также добавил, что его «очень порадовал Псков». «Здесь очень много радостных событий происходит», - сказал Артём Демидов, упомянув включение десяти псковских храмов в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

«Также хорошо, что есть здесь отделение ВООПИиК. Связываем большие планы с вашей работой», - подчеркнул Демидов. Он отметил и важность того, что при губернаторе создан общественный совет, и попросил главе региона Михаилу Ведерникову передать «слова всяческой поддержки».