Псковские семьи могут воспользоваться льготной ипотекой

13:11, 20 сентября 2021, ПАИ

Псковским семьям с детьми предлагают воспользоваться льготной ипотекой, объем кредитования которой составляет 6 млн рублей, сообщает пресс-центр администрации города.

Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается первый или последующий ребенок, имеются дети любого возраста с подтвержденной инвалидностью, даже если он единственный, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6% на срок до 30 лет.

Объем кредитования составляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Уточняют, что программа будет действовать до 31 декабря 2023 года.