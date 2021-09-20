Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Псковские семьи могут воспользоваться льготной ипотекой

Псковским семьям с детьми предлагают воспользоваться льготной ипотекой, объем кредитования которой составляет 6 млн рублей, сообщает пресс-центр администрации города.

Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается первый или последующий ребенок, имеются дети любого возраста с подтвержденной инвалидностью, даже если он единственный, могут рассчитывать на получение ипотеки по льготной ставке до 6% на срок до 30 лет.

Объем кредитования составляет 6 млн рублей, а первоначальный взнос должен составлять не менее 15% от стоимости жилья. Уточняют, что программа будет действовать до 31 декабря 2023 года.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Как относитесь к служебным романам?
Проголосовать >>>

20 сентября 2021

В России ремонт машин по ОСАГО будут рассчитывать по новым правилам
20 сентября 2021

Суд приравнял квартиру псковичей к гостинице
20 сентября 2021

Псковские семьи могут воспользоваться льготной ипотекой

20 сентября 2021

Почти 49 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии
20 сентября 2021

В Псковском районе продолжаются поиски потерявшегося в лесу мужчины
20 сентября 2021

38 пьяных водителей выявили полицейские в Псковской области за минувшую неделю
20 сентября 2021

Водитель сбил пешехода и скрылся с места ДТП в Великих Луках
20 сентября 2021

Председатель ВООПИиК находится с визитом в Псковской области

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
+7(900)991-77-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...