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Культура

На реставрацию Анастасиевской часовни в Пскове направят сборы с двух благотворительных концертов

17 октября в Большом концертном зале Псковской областной филармонии состоятся два концерта пианиста, лауреата международных конкурсов, обладателя одной из самых престижных музыкальных наград – Гран-при «Monte Carlo Piano Masters» (Монако, 2021) Николая Кузнецова.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псково-Изборского музея-заповедника, концерты посвящены 110-летнему юбилею со дня основания в Пскове Анастасиевской часовни (1901–1913). В создании памятника принимали участие два выдающихся деятеля культуры начала ХХ века – архитектор А. В. Щусев и художник Н. К. Рерих. 

Сборы от концертов будут направлены на реставрацию бесценных настенных росписей архитектурного шедевра Псковской земли.

Зрителей ждет два концерта, в 17:00 и 19:00. В программе первого концерта (17:00): П. И. Чайковский «Времена года», М. П. Мусоргский «Богатырские ворота». В программе второго концерта (19:00): Л. Ван Бетховен «Лунная соната», Бах-Зилоти Прелюдия си-минор, М. Равель «Павана на смерть инфанты», Г. Свиридов «Романс», П. И. Чайковский «Сентиментальный вальс», П. И. Чайковский «Думка», М. П. Мусоргский «Богатырские ворота».

Николай Кузнецов – аспирант Московской консерватории, ученик профессора Сергея Доренского. Пианист является стипендиатом Благотворительного фонда имени Елены Ивановны Рерих, фондов Владимира Спивакова, Юрия Розума, Московского общественного фонда культуры и Фонда развития культуры «Возвращение». 

Билеты можно приобрести в кассе и на официальном сайте Псковской областной филармонии.

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