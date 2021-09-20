Еще 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области

12:21, 20 сентября 2021, ПАИ

Еще 5 человек скончались от коронавируса в Псковской области, сообщает официальный Telegram-канал региона. Всего с начала пандемии болезнь унесла в регионе жизни 744 человек.

За весь период в области подтвердились 48 935 случаев заражения коронавирусом, в том числе 127 — за прошедшие сутки. Выздоровели 42 237 человек.

На данный момент в Псковской области проведено 526 375 исследований, из них 721 — за минувшие сутки.