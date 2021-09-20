Почти 49 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии

12:24, 20 сентября 2021, ПАИ

С начала пандемии в Псковской области подтвердились 48 935 случаев заражения коронавирусом, в том числе 127 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

За весь период в области от коронавируса скончались 744 человека, выздоровели 42 237 пациентов.

На данный момент в регионе проведено 526 375 исследований на коронавирус, из них 721 — за минувшие сутки.