Почти 49 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии
С начала пандемии в Псковской области подтвердились 48 935 случаев заражения коронавирусом, в том числе 127 — за прошедшие сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.
За весь период в области от коронавируса скончались 744 человека, выздоровели 42 237 пациентов.
На данный момент в регионе проведено 526 375 исследований на коронавирус, из них 721 — за минувшие сутки.
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20 сентября 2021
Почти 49 тысяч случаев коронавируса подтвердились в Псковской области с начала пандемии