Пскович получил 8 месяцев исправительных работ из-за неуплаты алиментов
14 сентября 2021 года Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу псковичу, которого судили за неуплату алиментов в размере 46 000 рублей, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.
С февраля по июнь 2021 года пскович не выплачивал алименты несовершеннолетнему сыну. Общая сумма неуплаченных алиментов составила 46 000 рублей.
Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев и с удержанием 5% из зарплаты ежемесячно.
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