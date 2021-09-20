Пскович получил 8 месяцев исправительных работ из-за неуплаты алиментов

12:35, 20 сентября 2021, ПАИ

14 сентября 2021 года Псковский городской суд вынес приговор по уголовному делу псковичу, которого судили за неуплату алиментов в размере 46 000 рублей, сообщает Telegram-канал пресс-службы судов общей юрисдикции Псковской области.

С февраля по июнь 2021 года пскович не выплачивал алименты несовершеннолетнему сыну. Общая сумма неуплаченных алиментов составила 46 000 рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде исправительных работ на срок 8 месяцев и с удержанием 5% из зарплаты ежемесячно.