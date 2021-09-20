Руководство «Экопрома» провело встречу с депутатами и властями Локнянского района

13:03, 20 сентября 2021, ПАИ

9 сентября руководство компании ООО «Экопром» (ГК «Мехуборка») провело встречу с депутатами и представителями власти Локнянского района.

Директор компании Александр Киселев подчеркнул, что работы еще предстоит много. Он рассказал о работе по установке контейнеров в районах Псковской области, взаимодействии с главами муниципальных образований в этом направлении. Александр Киселёв добавил, что Локнянский район образцово-показательный по чистоте, при этом на большей территории муниципалитета установлен мешковой способ сбора и вывоза ТКО. На оборудованные контейнерные площадки устанавливаются баки.

Заместитель директора «Экопрома» Марина Мезенцева уточнила, что способ сбора отходов осуществляется совместно с главами волостей.

Помощник секретаря Генсовета «Единой России» Армен Мнацаканян отметил, что население уже осознало, что за мусор надо платить, дисциплина улучшается. По его словам, у регоператора есть стремление устранять существующие проблемы и искать компромисс.

Главы волостей в ходе встречи рассказали о взаимодействии с регоператором, работе с населением. Также шла речь о вывозе отходов с кладбищ и несанкционированных свалок в рамках договоров муниципальных образований с «Экопромом», обеспечении проезда мусоровозов в осенне-зимний период. Представители компании рассказали о порядке внесения изменений в платежные документы в случае необходимости, перерасчета и оформления индивидуальных договоров.