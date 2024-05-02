На выезд из России на границе в Псковской области скопилось более 800 фур

17:32, 02 мая 2024, ПАИ

По данным Северо-Западного таможенного управления, на 6:00 по московскому времени 2 мая на выезде из России в Псковской области скопилось более 800 большегрузов.

На российско-эстонской границе в МАПП «Куничина Гора» – 100 фур, в МАПП «Шумилкино» – 200 фур. На российско-латвийской границе – в МАПП «Убылинка» – 240 фур, в МАПП «Бурачки» – 270 фур.

Данные опубликованы на портале Таможенной службы России.