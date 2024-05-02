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Общество

В Псковской области на 102-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Бобиков

На 102-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Бобиков. Об этом ПАИ сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева.

На 102-м году ушёл из жизни ветеран Великой Отечественной войны Фёдор Бобиков из Пыталово. Фото: предоставлено Верой Кондратьевой

Родился Фёдор Бобиков 12 октября 1922 года в деревне Медяки Каргатского района Новосибирской области. Окончил начальную школу. В Красную армию был призван Каргатским РВК 15 октября 1941 года.

Участвовал в освобождении Псковской области, Риги, в ликвидации курляндской группировки противника. Имеет три ранения и две контузии. Демобилизован 1 мая 1945 года. Приехал в деревню Ерёменцы Линовской волости Пыталовского района, которую в июле 1944 года освобождал от фашистов. Здесь и остался. Создал семью. Работал в личном приусадебном хозяйстве до конца жизни.

Фёдор Бобиков награждён орденом Отечественной войны первой степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», Жукова, юбилейными наградами.

«Выражаю искренние соболезнования родным и близким в связи с кончиной Фёдора Бобикова», – написала Вера Кондратьева.

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