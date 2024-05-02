Николай Козловский назначен руководителем Пыталовской больницы

15:32, 02 мая 2024, ПАИ

Исполняющим обязанности заместителя главного врача Островской межрайонной больницы – руководителем филиала «Пыталовский» назначен Николай Козловский, сообщает районная газета «Наша жизнь».

Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян представил коллективу Николая Козловского и выразил свою благодарность Людмиле Ивановой, которая ранее выполняла обязанности заместителя главного врача.

Николай Козловский – уроженец Пыталово. Он является врачом-терапевтом, работал в медико-санитарной части МВД РФ.

Новый заместитель с энтузиазмом принял свои обязанности и готов к сотрудничеству с коллегами для дальнейшего развития медицинского учреждения, отметили в газете.