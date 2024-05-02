Николай Козловский назначен руководителем Пыталовской больницы
Исполняющим обязанности заместителя главного врача Островской межрайонной больницы – руководителем филиала «Пыталовский» назначен Николай Козловский, сообщает районная газета «Наша жизнь».
Главный врач Островской межрайонной больницы Гайк Хачатрян представил коллективу Николая Козловского и выразил свою благодарность Людмиле Ивановой, которая ранее выполняла обязанности заместителя главного врача.
Николай Козловский – уроженец Пыталово. Он является врачом-терапевтом, работал в медико-санитарной части МВД РФ.
Новый заместитель с энтузиазмом принял свои обязанности и готов к сотрудничеству с коллегами для дальнейшего развития медицинского учреждения, отметили в газете.
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