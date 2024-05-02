Псковские росгвардейцы привели в порядок территорию у монумента на братском захоронении

15:19, 02 мая 2024, ПАИ

Сотрудники отдела вневедомственной охраны Росгвардии привели в порядок территорию у монумента, который находится на братском захоронении погибших в годы Великой Отечественной войны на улице Железнодорожной в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

В июле 1941 года немецко-фашистские захватчики устроили на этом месте концлагерь, где за всё время его существования было убито более 50 тысяч человек.

Позже на месте братского захоронения был установлен монумент. На нём выбиты слова: «Вечная слава героям, павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины в 1941–1945 годах. Здесь захоронены более 50 тысяч советских граждан, погибших от рук гитлеровских фашистов в годы Великой Отечественной войны».