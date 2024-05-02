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Общество

Какой будет погода на Пасху, рассказали псковичам

О погоде на Пасху в Псковской области рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова в беседе с корреспондентом ПАИ.

Какой будет погода на Пасху, рассказали псковичам. Фото: ПАИ

«На Пасху и в ближайшие дни будет достаточно комфортная погода, дневные температуры составят от +12 до +17 градусов, а в отдельных районах – до +20 градусов. Ночные температуры составят от 0 до +5 градусов, в отдельные ночи – от -2 до -3», – отметила Тала Нещадимова.

До 5 мая включительно ожидается погода без осадков на большей части территории области, в отдельных районах возможны дожди.

Напомним, что Пасху, или Воскресение Христово, главный праздник верующих, православные христиане будут отмечать в воскресенье, 5 мая.

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