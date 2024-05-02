Прямая трансляция пасхального богослужения из Троицкого собора Пскова пройдёт на «Первом Псковском»
Прямая трансляция пасхального богослужения из Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова впервые пройдёт на региональном телеканале «Первый Псковский». Трансляция организуется совместно с ГТРК «Псков».
Праздничную службу возглавит митрополит Псковский и Порховский Арсений.
Прямая трансляция начнётся 4 мая в 23:15 мск.
Трансляция будет осуществляться в телевизионном эфире телеканала «Первый Псковский», а также в официальной группе Псковского агентства информации в соцсети «ВКонтакте».
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