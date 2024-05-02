Начался приём заявок с весенними пятёрками на участие в акции «Губернаторский дневник»

16:17, 02 мая 2024, ПАИ

Учебный год стремительно идёт к концу, но у наших отличников есть ещё один шанс стать победителями акции с оценками за март, апрель и май. До 13 мая включительно мы принимаем заявки на участие в акции «Губернаторский дневник» с оценками за весну.

Бланк для заполнения уже готов, его можно скачать здесь. Бланк надо заполнить вместе с классным руководителем, поставить печать школы и подпись директора, затем сфотографировать или отсканировать и прикрепить в электронную форму, её также заполнив. При заполнении электронной формы должны быть оформлены все поля, вносите в них ответы только на вопросы формы. Буквенное обозначение класса, домашний адрес и другие пометки вносить не надо.

Школьники Пскова, которых мы выделили в отдельную номинацию, могут скачать свой бланк здесь. Порядок заполнения тот же, но бланк вы заполняете отличными оценками за весь год. Также заполненный бланк надо прикрепить к электронной форме.

Обратите внимание, что победители прошлых лет не могут участвовать в акции.

В бланк заносятся только пятёрки, выставленные в журнал. Отличные оценки за поведение, домашние работы и прочие виды деятельности не учитываются.

Итоги акции мы подведём 15 мая. В этот день будут опубликованы имена победителей за третий триместр по области и отдельно в Пскове.

Все новости проекта публикуются на сайте ПАИ в специальном сюжете, «Комсомольской правды» и в группе «Губернаторского дневника» в соцсети «ВКонтакте» по ссылке: vk.com/gubdnevnik. Там же можно получить всю информацию о ходе проекта.