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Общество

В ПсковГУ стартует онлайн-семинар для учителей русского языка из стран Балтии и Белоруссии

Научно-методический онлайн-семинар учителей русского языка стран Балтии и Белоруссии стартует 20 сентября в Псковском государственном университете, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе вуза.

Он пройдёт в рамках Форума зарубежных и российских выпускников ПсковГУ «На пересеченных рубежах», организатором выступает Научно-просветительский центр русского языка и культуры имени профессора Е. А. Маймина и ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры».

Участники семинара обсудят актуальные для зарубежных коллег проблемы преподавания гуманитарных дисциплин в иноязычном окружении. Тематика лекций и круглого стола на семинаре касается новых подходов  к формированию идентичности на основе народной педагогики и в процессе освоения культурного наследия своего и других народов. Такой семинар филологи ПсковГУ проводят  уже не в первый раз. Регулярно он привлекает внимание больше ста учителей русского языка и литературы в странах Балтии и Беларуси.

«Проекты, которые нам предлагает Псковский государственный университет, очень важны для Латвии, особенно для школ национальных меньшинств таких как наша школа, где в основном учатся дети русскоязычные,  отметила директор основной школы «Пардаугава» в Риге Ирена Шинкарёва. – Наши дети должны слышать хорошую русскую речь: в Латвии уже язык сильно отличается, из-за билингвизма очень много изменённых слов, другое ударение, другие конструкции, синтаксис меняется и так далее. И ещё для большинства наших детей сейчас закрыты границы, но участники проекта могут поехать в Россию, могут общаться, это очень важно, чтобы у них было представление, что же происходит в стране, чем живут люди, какие у них ценности, чем дышат, что исследуют». 

Школьники стран Балтии и Белоруссии также могут участвовать в полюбившемся молодежи форуме «Наследники», который состоит в создании и реализации проектов, направленных на сохранение русского языка и русской культуры, причем это может делаться иностранными участниками совместно с российской стороной. Зарубежные педагоги отмечают, что, хотя работы пока реализуются не на самом высоком уровне с их стороны, однако такое взаимодействие отвечает основной задаче – возможности общения с носителями языка и культуры, поскольку коммуникация для билингвов на сегодняшний день ограничена.

«Нам хочется выразить благодарность всему Псковскому университету, потому что волонтёрами проектов являются студенты,  сказала заместитель директора Рижской основной школы «Пардаугава» Татьяна Моисеева. – Они так опекают наших педагогов и ребят, что хочется всё время совершенствоваться. Уже пятый или шестой год мы бок о бок с замечательными докторами и кандидатами наук, ведущими преподавателями не только самого университета, но и с приглашёнными специалистами». 

«Также участие в проекте важно и для учителей: благодаря сотрудничеству мы видим, что происходит в мировом сообществе, куда движутся наши коллеги, какие изменения происходят и в российской педагогике, и в жизни в целом», - добавила Ирена Шинкарёва.

Семинар организован в рамках социального проекта «Преодолевая границы…» при поддержке Фонда президентских грантов.

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