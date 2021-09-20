Псковичу назначили штраф в размере 10 тысяч рублей за наркотики

13:14, 20 сентября 2021, ПАИ

13 сентября 2021 года Псковский городской суд провозгласил приговор по делу незаконного приобретения и хранения наркотических средств, сообщает пресс-служба общей юрисдицкии судов Псковской области.

9 июля 2021 года подсудимый заказал через сеть Интернет наркотические средства. После получения сведений о местонахождении тайника вечером он отправился на место. Забрав наркотические средства, он хранил их для личного пользования. В этот же день мужчину задержали сотрудники правоохранительных органов.

Суд признал псковича виновным и назначил ему штраф в размере 10 000 рублей по статье ч. 1 ст. 228 УК РФ.