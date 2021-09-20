Расстрел в университете. Что известно о нападении в Перми

15:05, 20 сентября 2021, ПАИ

В Перми шесть человек погибли и еще 28 пострадали в результате нападения 18-летнего стрелка на Пермский университет, сообщает РИА Новости.

Трагедия произошла в Пермском государственном национальном исследовательском университете около 9:00 20 сентября. На территорию учебного заведения вошел молодой человек в каске, с оружием и начал стрельбу по студентам и преподавателям. Как сообщил стрелок на своей личной странице в соцсетях, он рассматривал и другие места для нападения, но они не подошли ему по расписанию.

По предварительной информации следственного комитета Пермской области, стрелком оказался 18-летний студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров. Юноша приобрел охотничье ружье легально, успев сделать это до ужесточения законодательства.

На данный момент возбуждено уголовное дело об убийстве, расследованием займется центральный аппарат Следственного комитета.

В ходе операции правоохранительных органов напавший на университет был обезврежен. Сначала поступили сообщения, что стрелок ликвидирован, но затем стало известно, что он жив и находится в критическом состоянии в реанимации. Как рассказали в МВД, первым на место прибыл экипаж ДПС, его сотрудник, вошедший в главный корпус, увидел вооруженного мужчину. Заметив полицейского, молодой человек сделал несколько выстрелов в его сторону. Инспектор ответным огнем ранил злоумышленника.

На данный момент стрелок жив, он находится в больнице в тяжелом состоянии. Занятия в пермском университете отменены до 27 сентября.

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших в Перми. В Пермском крае на сегодня отменены занятия в школах, техникумах и колледжах, решено максимально усилить «все меры безопасности» в образовательных организациях.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правоохранительными органами ведется оценка преступления, так как есть возможность отклонений у стрелявшего, чтобы разобраться в причинах совершенного преступления.

Как заявил полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, родным погибших и раненым в Перми будет оказана любая помощь, «Невозможно найти слова, чтобы успокоить боль родных, близких, друзей. Я искренне соболезную тем, кто потерял родного человека, и желаю скорейшего выздоровления пострадавшим. Любая необходимая помощь будет оказана родным погибших и раненым. Сегодняшняя трагедия навсегда останется тяжелой раной в наших сердцах. Ваша боль стала нашей общей болью», – приводит пресс-служба полпредства слова Комарова.